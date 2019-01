Norvegia, rapiscono la moglie di un milionario e chiedono riscatto in criptovaluta

I media locali riferiscono che solo ora i rapitori si sono fatti vivi, inviando la richiesta di pagamento di un riscatto di 9 milioni di euro in criptovaluta.

"L'ordine di pagare una somma di circa 85,9 milioni di corone, dopo la scomparsa della, consente alla polizia di concludere che si tratta di un rapimento a fini estorsivi", riferisce VG.

"C'è una richiesta di riscatto. La polizia ha consigliato alla famiglia di non pagare", ha detto oggi il portavoce della polizia Tommy Brechke.

Subito dopo il sequestro della donna, la polizia si era mobilitata per cercarla, nella più stretta segretezza, e in collaborazione con l'Europol e l'Interpol. Molti media locali erano a conoscenza della vicenda, ma hanno preferito non diffondere la notizia per non compromettere le ricerche della polizia. Solo ora, dopo la richiesta del riscatto, i norvegesi sono stati informati del sequestro della signora Falkevik-Hagen.

Sono stati resi noti anche alcuni dettagli del rapimento, come il fatto che non sono stati trovati segni di scasso nella sua abitazione che era sprovvista di telecamere di sorveglianza.