Brasile, famoso guaritore accusato di molestie sessuali

João Teixeira di Faria, noto in Brasile con lo pseudonimo di João de Deus, è stato accusato dai pm dello stato di Goias di molestie sessuali e stupro di minori. Lo riporta oggi il canale televisivo Globa.

Il guaritore è stato arrestato lo scorso dicembre, dopo che il tribunale aveva emesso un mandato di cattura. Durante la perquisizione, la polizia ha trovato nella sua abitazione circa 120.000 dollari in contanti, un gran numero di pietre preziose e cinque armi da fuoco non registrate.

Le prime accuse contro João de Deus sono state formulate sul canale televisivo Globa da alcuni suoi ex pazienti. In seguito, altre donne hanno contattato giornalisti e investigatori per denunciare il presunto guaritore. La maggior parte di loro sostiene che João de Deus le molestava sessuale durante le sedute a cui si sottoponevano. Gli episodi risalgono al periodo dalla fine degli anni '80 fino all'ottobre dell'anno scorso. Ad oggi, più di 300 donne hanno accusato il guaritore di stupro e molestie sessuali.

João de Deus nega categoricamente tutte le accuse contro di lui. Uno dei suoi avvocati, Eriu Braga, ha dichiarato che non esistono prove della colpevolezza del suo cliente.