Arabia Saudita, sarà vietato sposarsi ai minori di 15 anni

Oggi il Consiglio consultivo saudita, attraverso Twitter, ha proposto la messa al bando degli accordi matrimoniali con ragazze o ragazzi che non hanno ancora compiuto il 15esimo anno di età.

"È necessario proibire la conclusione di un accordo matrimoniale con coloro che non hanno raggiunto i 15 anni, sia che si tratti di una ragazza che di un ragazzo", afferma il messaggio.

Il consiglio ha istituito un tribunale speciale per i matrimoni con i minorenni.

Lo scorso luglio, un gruppo di deputati sauditi ha chiesto di vietare il matrimonio per le ragazze di età inferiore ai 15 anni, e consentire loro di sposarsi prima dei 18 anni solo con il consenso della ragazza, della madre e il parere di un medico. Ciò mira a proteggere i diritti dei bambini, in particolare delle ragazze che sono spesso costrette a sposarsi in tenera età.