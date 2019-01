Elon Musk annuncia l'inizio della costruzione dello stabilimento Tesla in Cina

"Non vedo l'ora che inizi la costruzione della Gigafactory Tesla a Shanghai oggi!" ha scritto Musk su Twitter. Egli ha spiegato che il completamento della fase iniziale della costruzione è previsto per questa estate, l'inizio della produzione di veicoli elettrici Model 3 alla fine dell'anno, mentre l'impianto raggiungerà la piena capacità produttiva il prossimo anno.

Lo stabilimento di Shanghai costerà quasi cinque miliardi di dollari e avrà una capacità produttiva annuale di 500.000 automobili. L'impianto inizierà a produrre le Model 3 entro il 2020.

Tesla ha recentemente avuto difficoltà nel mercato cinese a causa della guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, e l'introduzione da parte cinese di nuovi dazi doganali sulle automobili importate dagli USA. Le vendite delle auto Tesla, un marchio estremamente popolare in Cina, nel terzo trimestre dello scorso anno hanno mostrato un calo significativo.

La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 a Palo Alto, in California. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici, utilizzando la propria tecnologia, per altre case automobilistiche, in particolare Toyota e Daimler.

Secondo i risultati del quarto trimestre del 2018, Tesla ha prodotto 86.555 mila e ha consegnato 90.7 mila veicoli, ovvero l'8% in più rispetto al trimestre precedente. E per l'intero anno 2018, l'azienda ha consegnato 245,24 mila macchine ai clienti: quasi la somma di tutte le vendite degli anni precedenti.