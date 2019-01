Trump ha detto che non ha promesso l'imminente ritiro delle truppe dalla Siria

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente rifiutato di parlare dei tempi del ritiro delle truppe americane dalla Siria, affermando che non ha promesso un imminente ritiro.

"Porteremo via le nostre truppe, ma non ho mai detto che sarebbe avvenuto così in fretta", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

Bolton ha detto che il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria dipende dalla completa eliminazione dell'ISIS.Secondo lui, in Siria, la presenza americana ha avuto "un effetto enorme". Trump ha annunciato il ritiro delle truppe dalla Siria alla fine dell'anno 2018. Le differenze nell'amministrazione hanno portato alle dimissioni del capo del Pentagono James Mattis e del rappresentante speciale della coalizione USA Brett Mcgerk.