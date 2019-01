Giappone, Abe: la questione delle Curili va risolta rispettando il volere degli abitanti

"Sulle quattro isole vivono cittadini russi, e la questione territoriale non può essere risolta senza il loro consenso. Pertanto, il nostro approccio è di cercare la comprensione reciproca tra gli abitanti dei due paesi", ha detto Abe.

© REUTERS / Gary Cameron Shinzo Abe: trattato di pace Russia-Giappone utile anche per gli USA

L'ultimo vertice tra Abe e Putin si è tenuto il 14 novembre a Singapore, e i due leader hanno concordato di accelerare il processo negoziale per la stipulazione di un trattato di pace tra Russia e Cina. Il prossimo summit è previsto per la fine di gennaio, in Russia.

Il precedente trattato di pace, siglato tra l'allora Unione Sovietica e il Giappone, non è stato attuato da Tokyo, che pretende la restituzione delle isole Kunashir, Iturup, Shikotan e Habomai, nell'arcipelago delle Curili.