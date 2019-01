La NASA difende nome "nazista" dato a un asteroide

La sonda americana New Horizons si è avvicinata il 1 ° gennaio e ha scattato una foto di un asteroide 2014 MU69 Ultima Thule, situato alla periferia del sistema solare. Il corpo celeste della Fascia di Kuiper è risultato l'oggetto più lontano dalla Terra mai raggiunto dall'uomo.

Alcune testate hanno criticato il nome dato all'oggetto spaziale. Amarzo, Newsweek ha attirato l'attenzione sulla storia di queste parole. La frase Ultima Thule era usata dai nazisti per definire il nome del luogo di origine degli ariani, e la società tedesca Thule, dal nome della frase, contribuì in modo significativo all'ideologia nazista, ha anche osservato l'Independent.

Il capo della ricerca, Alan Stern, ha osservato che il nome temporaneo dell'asteroide non verrà modificato, poiché la frase Ultima Thule, che indica un oggetto distante, è stata usata in latino per secoli molto prima dei nazisti. Inoltre, è eccellente per designare un corpo cosmico del genere.

"Ho ripetutamente affermato che, a mio parere, <..> il termine secolare Ultima Thule, che ha probabilmente più di mille anni, è un grande nome per la ricerca," Sputnik cita Stern.

La pubblicazione osserva che il nome dell'asteroide è temporaneo, è stato scelto con un voto pubblico.

"Quindi non preoccupatevi, la NASA non usa termini nazisti nel suo sistema di denominazione", ha spiegato Stern.