Ci sono tre morti e quattro feriti per una sparatoria avvenuta in California, nella città di Torrance, riferisce la tv KABC, citando la polizia.

In precedenza si è parlato di diversi sopravvissuti. L'incidente è avvenuto la notte di sabato in un locale da bowling. Due feriti sono stati trasportati in ospedale, altri due hanno abbandonato l'ospedale, ha detto il canale. La polizia continua a cercare i sospetti.