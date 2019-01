Il principe Harry, mille soldati e l'invasione della Federazione russa in Norvegia

Il principe Harry si unirà alla marina norvegese per le esercitazioni militari britanniche più grandi degli ultimi 20 anni, dirette contro la Russia, riferisce il Daily Mirror citando una fonte militare.

La fonte ha detto al giornale che il principe Harry sarà "completamente immerso nelle esercitazioni", si dedicherà a tutti i piani segreti della battaglia e sarà informato in ogni fase della "battaglia".

"La sua partecipazione è una buona notizia per la marina, lo considera un segnale molto positivo per il supporto del corpo. Sono la forza principale che proteggerà il lato settentrionale dell'Europa In caso di conflitto, sono la punta di lancia, ed è molto importante che Harry sia tra le truppe", ha affermato la fonte.

Secondo il giornale, Harry si unirà a più di mille marine, praticando un contrattacco contro "l'invasione russa in Norvegia", che presumibilmente potrebbe diventare il primo paese sulla strada della Russia. Le esercitazioni dureranno 12 settimane e saranno le più grandi dei Royal Marines nell'Artico degli ultimi decenni. Saranno coinvolti circa 8 mila soldati, provenienti da Europa e USA.