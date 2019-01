Genitori finiscono in carcere dopo aver imposto a figlioletta dieta vegana

Una coppia di 32 e 34 anni, i cui nomi non sono stati rivelati, è stata condannata ad una pena detentiva per aver imposto un regime alimentare vegano alla propria figlioletta neonata.

Da molti anni la coppia aveva deciso di rinunciare alla carne, al pesce, al latte e alle uova. Hanno imposto la stessa dieta anche ai loro figlioletti di 4 e 2 anni e anche quando è venuta alla luce la loro prima bimba hanno scelto per lei l'alimentazione vegana.

Ma alla bimba non piaceva il sapore del tofu e degli altri prodotti contenenti proteine vegetali, tuttavia i suoi genitori non hanno scelto una dieta sostitutiva, riferiscono i media.

A colazione la bimba di meno 1 anno riceveva una tazza di farina d'avena con latte di riso e mezza banana, a pranzo un tost con crema di arachidi e per la cena di nuovo farina d'avena o riso.

La bimba pesava solo quattro chilogrammi ad 1 anno, solo due volte in più rispetto al peso della nascita, ma i suoi genitori non erano preoccupati.

Ritenevano che fosse normale, dato che le femmine pesano meno dei maschietti, pertanto andava bene che rispetto ai suoi fratellini la bimba pesasse di meno. La bimba non gattonava e non parlava, nel primo anno di vita non è mai stata portata dal pediatra e non ha fatto alcun vaccino.

A marzo, la ragazza è collassata, dopodichè i genitori si sono rivolti ai medici. Hanno portato la loro figlia in ospedale e per il rachitismo di cui soffriva le sue ossa potevano rompersi con un semplice movimento, alcune di loro avevano delle fratture composte.

Secondo le analisi del sangue, la bimba soffriva di una carenza di calcio, ferro, zinco e vitamine B12, A e D. Fortunatamente è stata presa in cura per tempo e la bambina si è potuta riprendere.

Ora tutti i figli della coppia vivono in una famiglia affidataria. La bimba ha messo già 6 chilogrammi, riesce a gattonare e persino a stare in piedi da sola. I suoi genitori sono in attesa di un'altra udienza in tribunale per determinare l'entità della pena detentiva.