Trovata la dieta migliore al mondo

Medici e nutrizionisti americani hanno scelto la dieta migliore per il 2019. La valutazione è stata pubblicata nella rivista U.S. News & World Report.

Dopo aver analizzato circa 40 dei tipi più popolari di cibo in vari modi, gli esperti hanno concluso che l'opzione migliore è la dieta mediterranea.

Questo tipo di cibo aiuta a ridurre il peso corporeo e ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete, dicono gli esperti. Inoltre, la dieta è riconosciuta relativamente sicura, semplice e contenente gli elementi necessari per una sana alimentazione.

Il tipo di cibo mediterraneo implica l'uso di grandi quantità di verdure fresche e frutta, legumi, noci, semi, pane integrale e pasta a base di cereali. Si raccomanda inoltre di ridurre il consumo di carne rossa e dare la preferenza a pesce e frutti di mare.

Al secondo posto c'è la dieta DASH (Dietary Approach to Stopping Hypertension), che, secondo gli esperti, è particolarmente efficace per la guarigione generale del corpo, per stabilizzare la pressione sanguigna e per purificare il tratto digestivo. La dieta richiede una rinuncia parziale o completa degli alimenti salati e la sostituzione di cibi ricchi di sodio.

Inoltre, gli esperti hanno notato l'utilità del flexitarianismo: consumo moderato o raro di prodotti a base di carne.