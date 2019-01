La delegazione USA ha presentato ad Ankara un accordo per la vendita dei Patriot

Secondo l'agenzia, la delegazione degli Stati Uniti organizza incontri ad Ankara con i rappresentanti del Ministero dell'industria della difesa, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Difesa Nazionale della Turchia.

Come riferisce l'agenzia, l'offerta comprende quattro radar AN/MPQ-65, 10 antenne, 20 lanciatori M903, altre attrezzature.

In precedenza, l'agenzia per la cooperazione nella difesa e sicurezza del Pentagono ha riferito che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato un possibile accordo con la Turchia per la vendita dei sistemi di difesa antimissile Patriot, per un totale di 3,5 miliardi di dollari. La Turchia ha richiesto l'autorizzazione per l'acquisto di quattro set con 20 lanciatori e 80 missili intercettori.

Un portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha dichiarato che l'eventuale vendita alla Turchia di sistemi di difesa e la fornitura dei sistemi russi C-400 non è associata, l'attuazione del contratto con la Russia continuerà.