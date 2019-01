In Yakutia, a 45 gradi sotto zero, si terrà una maratona internazionale

La prima maratona internazionale a 45 gradi sotto zero è organizzata per sabato nella zona di Oymyakon, ha riferito a Sputnik la vice presidente dell'organizzazione pubblica "Freddo polare Oymyakon" Sardana Syromyatnikova.

L'organizzatore della gara ha collaborato con l'agenzia turistica TURUU TUORS. Secondo i meteorologi, il 5 gennaio a Ojmjakon la temperatura dell'aria si prevede sia di circa meno 45 gradi. Tra i partecipanti ci sono veterani dello Sport e maratoneti: il quattro volte campione del mondo e d'Europa di maratona, il campione in carica e vincitore tra i veterani della Russia e Yakutia Stepan Lytkin, il partecipante al campionato della Federazione russa per la corsa Spyridon Makarov, la campionessa di Russia, due volte vincitrice della medaglia d'argento della Russia per la corsa giornaliera, Valentina Dorgyeva, e altri.

"Atleti veterani, ambientalisti sociali hanno deciso di organizzare una corsa alla più bassa temperatura. Una tale maratona estrema si svolge per la prima volta nel mondo. Ora siamo sulla strada per Oymyakon, dove il cinque gennaio si terrà la corsa. Anche noi dilettanti intendiamo correre uno o due chilometri. Gli atleti professionisti percorrono le distanze di 10 chilometri, correre 20 e 42 chilometri" ha detto Syromyatnikova.

Secondo gli organizzatori, gli atleti in precedenza hanno superato i percorsi di maratona, come le gare di atletica leggera di corsa "Yakutsk — Allah-Yun — Yakutsk", dedicato al lavoro dei camionisti negli anni della Grande guerra Patriottica, la gara si è tenuta dal 4 al 11 aprile 2016, e dal 25 marzo al 2 aprile 2018 per il 73esimo anniversario della vittoria nella Grande guerra Patriottica per la campagna nazionale "fazzoletto blu".