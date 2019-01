Incidente ferroviario in Danimarca, diverse vittime

Alcune persone sono rimaste uccise in un incidente ferroviario avvenuto sul Ponte del Grande Belt (Storebæltsbroen) in Danimarca.

Secondo quanto riporta la polizia locale, alcune persone sono state uccise in un incidente con un treno sul Ponte del Grande Belt (Storebæltsbroen) tra Selandia e Fionia.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om årsagen til ulykken eller om passagernes tilstand. Undgå spekulationer, gætværk og rygtedannelser. Vi informerer så hurtigt vi har mulighed for for det. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 2 января 2019 г.

​"A questo punto non possiamo dire nulla sulla causa dell'incidente o sulle condizioni dei passeggeri per evitare speculazioni, congetture e voci. Informiamo non appena ne abbiamo l'opportunità".

SEGUE