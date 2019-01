A Kapustin Yar nel 2019 sperimenteranno circa 200 tipi di armamenti missilistici

"Nel 2019 sul campo si prevedono di sperimentare circa 200 campioni di armi, la quantità è paragonabile al 2018. Questo è una volta e mezzo in più che nel 2017 e negli anni precedenti", si legge nel messaggio.

Nel reparto militare hanno sottolineato che al poligono di Kapustin Yar si svolgono le prove non solo nell'interesse della Difesa della Federazione russa, ma anche di altri ministeri e dipartimenti della Federazione russa.

"Tra le priorità del poligono nel 2019, è necessario evidenziare il miglioramento della sicurezza delle strutture militari e i campioni di armi, gli equipaggiamenti militari e gli speciali mezzi tecnici di intelligence e i sistemi di puntamento di armi ad alta precisione, lo studio di problemi di sviluppo di sistemi di test dei futuri campioni di armi, equipaggiamenti militari e speciali", ha detto la Difesa.

Il poligono missilistico di Kapustin Yar è unico per la sua posizione geografica, consente di effettuare test di armi e tecnologia militare in qualsiasi momento dell'anno, in diverse condizioni climatiche. Geograficamente gli oggetti del poligono si trovano in quattro aree della Federazione russa (Astrakhan, Volgograd, Saratov e Orenburg) e in cinque aree della Repubblica del Kazakistan, su un terreno con una superficie totale di circa 9,5 milioni di ettari.