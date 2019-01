I fisici russi hanno imparato a prevedere gli tsunami

Gli tsunami sono onde superficiali gravitazionali a bassa frequenza che si formano nell'oceano in seguito a movimenti sismici del fondo marino, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche, impatto della pressione discontinua sui bacini idrici e pressione legata all'azione del vento. Onde simili possono presentarsi anche in seguito a forti esplosioni subacquee o alla caduta di meteoriti nell'oceano. Ma nell'80% dei casi gli tsunami si verificano a causa di forti terremoti subacquei in seguito al ritrarsi dell'acqua legato a deformazioni cosismiche del fondale. Dall'inizio del XXI secolo si sono verificati più di 10 grandi tsunami che hanno causato 250.000 vittime ed enormi danni materiali.

Fra il terremoto e lo tsunami passa sempre un certo lasso di tempo (da alcuni minuti a decine di ore), per questo la maggior parte degli tsunami si può prevedere. Il perfezionamento delle metodologie di previsione ha un importante fine pratico: ridurre le vittime, diminuire i danni materiali, ottimizzare le operazioni di salvataggio.

Il sistema Tsunami Observer, elaborato da un gruppo di ricercatori della cattedra di Fisica del mare e delle acque guidato dal professore Mikhail Nosov dell'Accademia russa delle scienze, permette di stimare il rischio di tsunami in seguito a un terremoto. Ma questa stima non è il fine principale del sistema.

© AFP 2018 / JIJI PRESS Scienza, lo tsunami del 2011 ha provocato migrazione di massa di organismi viventi

Prima di tutto, Tsunami Observer è una piattaforma adatta a condurre studi in cui le numerose procedure tradizionali di calcolo sono automatizzate. L'obiettivo degli studi è determinare con precisione possibili tsunami. Il perfezionamento del sistema di allerta tsunami è generalmente accompagnato da numerose complicazioni burocratiche. Mentre Tsunami Observer, a cui possono essere integrate altre versioni, permette di perfezionare le metodologie di previsione degli tsunami senza grandi impedimenti burocratici.