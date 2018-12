Allenatore dell'Arsenal Emery pagherà multa da 8mila sterline per una bottiglietta

L'allenatore del prestigioso club londinese Unai Emery è stato multato di 8mila sterline per aver calciato una bottiglia d'acqua e aver colpito un tifoso dopo la partita di campionato contro il Brighton, comunica il rappresentante ufficiale della Football Association su Twitter.

Come si osserva nel tweet, l'allenatore spagnolo ha ammesso le proprie colpe ed ha ricevuto un'ammenda standard.

La partita si era svolta a Brighton il 26 dicembre ed era terminata in parità 1-1. Subito dopo il fischio finale Emery, deluso e arrabbiato per il risultato, ha preso a calci una bottiglia d'acqua che si trovava nell'area tecnica della squadra ospite. La bottiglietta è volata verso la tribuna centrale dello stadio colpendo un tifoso della squadra locale. L'allenatore dell'Arsenal ha porto le sue scuse al pubblico per il gesto.