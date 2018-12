Irlanda: aumentano richieste di passaporto da parte degli inglesi

Il numero di cittadini britannici che hanno fatto domanda per il passaporto irlandese, è aumentato dopo il referendum per la Brexit nel giugno 2016, riferisce l'edizione del Daily Mirror, che cita una dichiarazione del Ministero degli Esteri dell'Irlanda.

Secondo la dichiarazione, per l'anno 2018, il numero di richieste di rilascio di passaporti irlandesi da parte dei residenti del Regno Unito è aumentato di oltre il 20% rispetto all'anno 2017. Solo per l'anno in corso sono state ricevute quasi 200 mila domande da parte dei cittadini del Regno Unito.

Come osserva l'edizione, il desiderio dei britannici per ottenere la cittadinanza dell'Irlanda è dovuto al fatto che conserveranno così il diritto alla libertà di circolazione nei paesi dell'UE dopo l'uscita da lì Regno Unito.

Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea circa 3,5 milioni di cittadini della comunità, che vivono nel Regno Unito, perderanno la protezione del diritto dell'UE, e circa 900 mila cittadini britannici nei paesi della comunità diventeranno cittadini di paese terzo rispetto alla UE. Il Regno Unito lascerà l'UE il 29 marzo 2019. L'ufficio della premier ha riferito che il governo britannico inizia una vera e propria preparazione per l'uscita dall'UE senza un accordo finale, realizzando tutti i piani di emergenza.