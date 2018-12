Senatore USA: la decisione di Trump di rallentare il ritiro delle truppe dalla Siria

Il senatore Lindsey Graham, dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha assicurato ai giornalisti che il capo dello Stato ha accettato di rallentare il ritiro delle truppe dalla Siria, facendolo in "modo intelligente".

"Dopo aver discusso con il presidente e il capo dello staff Joseph Dunford, non mi sono mai sentito meglio su dove stiamo andando", ha detto Graham citato dal Washington Examiner.

"Penso che rallenteremo questo processo in modo intelligente, a mio parere, abbiamo preso un momento di pausa, abbiamo bisogno di rivalutare il modo migliore per raggiungere l'obiettivo del presidente", ha aggiunto il senatore, sottolineando che bisogna fare tutto il possibile per prevenire l'escalation tra miliziani curdi e la Turchia, ma anche impedire che l'Iran ne tragga vantaggio.