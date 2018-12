Francia, i danni causati dai gilet gialli ammontano a centinaia di milioni di euro

Secondo le stime preliminari, l'importo dei danni causati ad auto, negozi e ristoranti durante le proteste dei gilet gialli a Parigi è stato stimato tra i 150 e i 200 milioni di euro. E, dal momento che le proteste non si sono del tutto concluse, tale importo potrebbe aumentare.

I rappresentanti delle compagnie assicurative sono stati invitati a una riunione a porte chiuse presso il ministero dell'economia e delle finanze, per discutere l'adozione di "misure eccezionali". Una di queste potrebbe essere il rifiuto alle franchigie assicurative, gli importi non soggetti a risarcimento da parte dell'assicuratore.

Le compagnie assicurative intanto hanno fatto sapere di non essere ancora pronte a coprire i danni "di cui non si conosce il responsabile e il modo in cui sono stati perpetrati".

"Per valutare i danni a imprenditori e ristoranti, è necessario tenere una riunione", ha detto François Nedey, membro del consiglio di amministrazione di Allianz France.