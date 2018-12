I tram di Mosca si rifanno il trucco per Capodanno

Oggi il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin si è recato in un deposito di tram per inaugurare l’avvio di servizi di trasporto pubblico a tema con il Capodanno.

Insieme agli alunni delle scuole di Mosca il sindaco ha preso parte all'arredamento di uno dei tram a tema ed ha espresso un desiderio per il nuovo anno.

"Il servizio di trasporto pubblico di Mosca viene aggiornato ogni anno, e quest'anno sono entrati in servizio centinaia di vagoni della metropolitana e tram: si tratta di un trasporto molto moderno e di alta qualità che rende la vita dei moscoviti più confortevole, ed è diventata una tradizione decorare i trasporti prima del nuovo anno", ha dichiarato Sobyanin.

Il primo cittadino ha ringraziato i dipendenti del sistema di trasporto di Mosca per il loro lavoro nelle prossime festività.

"La gente si riposerà, ma i trasporti funzioneranno in modo efficiente e serviranno moscoviti e ospiti della capitale", ha detto il sindaco di Mosca.

Sobyanin ha anche aggiunto che in totale a Mosca sono 24 fra tram, autobus elettrici e treni della metropolitana, i mezzi decorati per le feste di fine anno. I tram di fine anno funzioneranno fino a metà gennaio lungo varie strade cittadine in modo che il maggior numero possibile di passeggeri possa usarli. Per la prima volta inoltre i passeggeri saranno trasportati da due autobus elettrici di Capodanno, e 1900 autobus saranno decorati con manifesti di auguri.

Contemporaneamente al lancio dei tram di Capodanno, degli autobus elettrici e degli autobus, sono stati messi in servizio 16 treni della metropolitana decorati.

Entro la notte di Capodanno, circa 1000 fermate di autobus, tram, metropolitana e centrali di riscaldamento centrale verranno addobbate a festa. Si prevede che il trasporto urbano di Capodanno servirà più di 10 milioni di passeggeri tra abitanti di Mosca e visitatori della città.