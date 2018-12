Un aereo spia americano vola presso base russa in Siria

L'aereo è decollato dalla base aerea della NATO a Sigonella in Sicilia e poi ha effettuato un'esplorazione vicino alla Costa del Libano e della Siria, si è avvicinato a 30 chilometri dalla costa.

​Il volo è durato circa un'ora. In questa zona le navi da guerra russe devono effettuare esercitazioni di tiro. Inoltre, sulla costa si trova la base aerea russa di Hmeimim e la base per il materiale logistico russo della Marina Militare nel porto di Tartus.

Nel mese di novembre, il Boeing P-8a Poseidon US Navy ha condotto un volo di ricognizione nella zona dello Stretto di Kerch e sulla penisola di Crimea. L'aereo è progettato per rilevare e distruggere i sottomarini nemici nelle aree di pattugliamento, esplorazione, che partecipano alle operazioni anti-nave e prestano soccorso nelle zone costiere e in alto mare.