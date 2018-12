Il membro della commissione della Camera pubblica per la sicurezza Ivan Abazher ha proposto di smettere di considerare il vino di produzione nazionale come alcolico.

Abazher si è lamentato del fatto che, a causa di questo status, il vino russo viene regolato da una severa licenza.

"Riteniamo che il vino debba essere ritenuto come alcolico, ma come prodotto vinicolo, come alimento e che venga sottratto al controllo dal Rosalkogolregulirovania", ha dichiarato a Sputnik.

Secondo lui, questo darà un nuovo impulso allo sviluppo dell'industria agricola.