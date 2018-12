New York: scia azzura in cielo, cittadini sotto shock

Si tratta di un'esplosione di un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, che ha gettato nel panico gli abitanti e ha anche causato nel cielo una insolita lunga scia di luce intensa, azzurra ed intermittente visibile da tutta la città e anche dal vicino New Jersey.

Il fenomeno ha provocato enorme curiosità, con centinaia di post sui social in pochi minuti.

Explosion at the ConEd plant in Astoria. TL-117 confirming a fire at the facility pic.twitter.com/7g3vCmCQJx — NYCFireWire (@NYCFireWire) 28 декабря 2018 г.

Power Surge at the ConEd facility in Astoria. pic.twitter.com/Iehisp2klj — NYCFireWire (@NYCFireWire) 28 декабря 2018 г.

​​What is happening in queens?!!!! It’s humming and changing psychedelic colors… tons of sirens?!! pic.twitter.com/xkskHdzOxo

— Juju Chang (@JujuChangABC) 28 декабря 2018 г.

​Apparently this is a fire at the Astoria Power plant — as seen from Jersey City. Hope everyone is ok! #nyc #queens #newyork #bluelight #bluelights #aliens #astoria #powerplant #fire #blackout⁠ ⁠ #newyorkcity #besafe #electrical pic.twitter.com/D7XZZDZyEA

— Simone Bachmann (@viking_gal) 28 декабря 2018 г.

​#ConEd explosion in #Astoria. Yikes. pic.twitter.com/gZWmlINCXi

— Jackie Papers (@Str8Bear_in_SF) 28 декабря 2018 г.

​I've never seen the Astoria Borealis before in my life. What a shock…. @ConEdison pic.twitter.com/vrMfwkzWOa

— Benjamin Passikoff (@benpassikoff) 28 декабря 2018 г.

​Astoria got one of the craziest gender reveals #queens pic.twitter.com/05HDEGJBQn

​Con Ed is blowing up in Astoria!! #astoria #conedison pic.twitter.com/fWSDdDnK2c

— Christopher N. Okada (@ChrisOkada) 28 декабря 2018 г.

​this is how FAST the sky went from light to dark.. #nyc #Astoria pic.twitter.com/S0imPwGdSO

​

Il sindaco Bill de Blasio ha rassicurato i newyorchesi: "Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio".

Chiuso per sicurezza il vicino aeroporto di La Guardia, anche per una serie di blackout provocati dal'incidente. Non si registra nessun ferito.