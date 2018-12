Registrato terremoto magnitudo 5,8 in Indonesia

In Indonesia venerdì, in particolare nell’isola della Nuova Guinea si è verificato un terremoto di magnitudo 5, riporta il Servizio Geologico degli USA.

Le scosse sono state registrate alle 03.03 UTC (04.03 ora di Roma). L'epicentro è situato a 70 chilometri a sud della capitale della provincia indonesiana di Papua Manokwari occidentale. L'epicentro si trova a una profondità di 55,6 chilometri.

Non ci son informazioni su possibili vittime e danni. Il Geological Survey ha lanciato l'allarme verde, il che significa una bassa probabilità di vittime e danni economici.

Come riportato in precedenza, uno tsunami ha colpito la costa indonesiana sabato sera. Di conseguenza, nelle province costiere di Lampung e Banten, almeno 429 persone sono morte, oltre 150 persone sono scomparse, oltre 1400 mila sono rimaste ferite e 16000 persone sono state costrette a evacuare e lasciare le loro case, completamente o parzialmente distrutte.

Le autorità hanno affermato che lo tsunami potrebbe essere stato causato da una frana sottomarina causata dall'attività vulcanica di Anak-Krakatau in combinazione con un'onda anomala di marea dovuta alla luna piena. L'Indonesia non ha ancora un sistema di allarme tempestivo per frane ed eruzioni di vulcani sottomarini.