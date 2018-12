Trovate le prime conseguenze di una imminente catastrofe climatica

Secondo un rapporto dell'organizzazione pubblica di Christian Aid, gli eventi atmosferici estremi causati da cambiamenti climatici antropogenici hanno causato migliaia di vittime e enormi danni economici per decine di miliardi di dollari. Le continue emissioni di gas serra aggraveranno enormemente la situazione in futuro, riporta BBC News.

Gli esperti hanno identificato dieci disastri naturali, che individualmente hanno causato danni superiori a un miliardo di dollari, e quattro di loro con un danno di più di sette miliardi di dollari ciascuno. Gli uragani Florence e Michelle sono risultati i più costosi (rispettivamente 17 e 15 miliardi di dollari). Secondo i risultati della ricerca scientifica, le forti piogge durante il primo uragano sono state del 50% più forti del solito a causa del riscaldamento globale.

In Giappone, nel 2018, ci sono state sia forti inondazioni che ondate di caldo prolungate. Le inondazioni hanno causato la morte di 230 persone e causato danni per sette miliardi di dollari. Dopo l'alluvione, il paese ha sofferto è stato colpito dal peggior tifone dal 1993, Jebi, che ha provocato la morte di 17 persone e danni per 3,4 miliardi di dollari. In Europa sono stati osservati anche caldo e siccità, fenomeni diventati 30 volte più probabili a causa di un aumento della temperatura media.

I rappresentanti dell'organizzazione hanno dichiarato di non aver tenuto conto del progressivo deterioramento delle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo a causa dell'innalzamento del livello del mare e delle siccità più frequenti. A causa dell'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera, gli eventi meteorologici stanno diventando più estremi. Questo potrebbe essere evitato riducendo le emissioni antropogeniche dei gas serra.