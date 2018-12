Matuidi regala ai bambini bisognosi i premi per il trionfo ai Mondiali

Il campione del mondo francese Blaise Matuidi non ha incassato i premi per la vittoria ai Mondiali di calcio disputatisi la scorsa estate in Russia. Il giocatore della Juventus ha deciso che questi soldi servono molto di più ai bambini bisognosi, pertanto ha deciso di darli tutti in beneficenza.

"Decidiamo da soli se donare o meno questi soldi e se farlo pubblicamente, io ho regalato i soldi in beneficenza", ha detto Matuidi. — Mbappè ha assolutamente ragione quando dice che guadagniamo troppi soldi. Per noi non è molto, ma per i bambini è un'enormità. La cosa importante è che viene dal cuore. Quando vedo il sorriso di un bambino sono felice," Football Italia riporta le parole di Matuidi citando il Journal du Dimanche.