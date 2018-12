Trump dice a bimbo di 7 anni che è troppo grande per credere a Babbo Natale

A Natale, il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady Melania Trump hanno lavorato come operatori sulla linea diretta come parte del progetto NORAD Santa Tracker: hanno risposto alle domande dei bambini su quando Babbo Natale sarebbe arrivato sulla sua slitta a portare i regali.

"Credi ancora a Babbo Natale? Perché a sette anni non è normale, vero?" ha detto Trump al bambino che aveva chiamato alla linea diretta.

Il progetto NORAD Santa Tracker è stato lanciato nel 1955, quando uno dei negozi nello stato del Colorado pubblicò un annuncio che invitava i bambini a chiamare Babbo Natale. Tuttavia, un errore nel numero di telefono portò i bambini a chiamare degli operatori della linea diretta del comando di difesa aerea continentale (il predecessore del NORAD).

Da allora, ogni anno, alla vigilia di Natale, la base dell'aeronautica in Colorado diventa il centro del monitoraggio del viaggio di Natale di Babbo Natale. Per tracciare rapidamente il percorso di Babbo Natale, il NORAD utilizza quattro sistemi di controllo: satelliti, radar, aerei da combattimento (nei cieli negli Stati Uniti e in Canada) e speciali telecamere Santa, i cui video sono disponibili su YouTube.

​Il punto di riferimento è naso rosso luccicante della renna Rudolph.