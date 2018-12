Biologi russi scoprono arma segreta in anticorpi anti-cancro

Gli anticorpi che aiutano il sistema immunitario a riconoscere le cellule cancerose hanno un'altra caratteristica interessante: interferiscono con il lavoro di alcune proteine all'interno del tumore e contribuiscono all'accumulo di tossine al suo interno. Questo è stato scritto da genetisti russi in un articolo pubblicato sulla rivista Bioessays.

"Grazie agli anticorpi, abbiamo scoperto nuovi approcci al trattamento del cancro basati sul controllo dell'attività dell'aldeide deidrogenasi nei pazienti, suggerendo che sopprimere l'ossidazione della formaldeide può migliorare la terapia antitumorale", ha detto Yuri Dorokhov dell'Istituto di genetica generale RAS a Mosca.

Negli ultimi anni, biologi molecolari e medici hanno iniziato a nutrire speranze nella cosiddetta immunoterapia nella lotta contro il cancro, le allergie, il diabete e altre malattie ancora incurabili. È molto semplice nella sua essenza: gli scienziati stanno cercando di spingere il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali usando vari anticorpi, microbi vivi e una serie di altre insolite "esche".

Oggi esistono già diversi tipi d'immunoterapie che hanno superato con successo studi clinici e sono state approvate dalle autorità degli Stati Uniti e di molti altri paesi. La maggior parte di questi sono anticorpi sintetici che si attaccano alle cellule tumorali e le rendono "visibili" al sistema immunitario.

Dorokhov ei suoi colleghi, secondo il servizio stampa della Russian Science Foundation, hanno scoperto una nuova proprietà interessante e utile di questi anticorpi, la cui esistenza non era stata sospettata in precedenza dagli scienziati.

Per diversi anni il suo team ha sviluppato tecnologie che consentono la crescita di tali anticorpi artificiali nelle cellule vegetali con DNA modificato. Sviluppando tali molecole, gli scienziati hanno testato l'efficacia del loro lavoro, osservando come si sono unite alle cellule cancerose e come i loro mezzi di sostentamento sono cambiati dopo.

Sperimentando con un anticorpo in grado di riconoscere molti dei più comuni tipi di tumore al seno, gli scienziati hanno notato qualcosa di insolito. Quando gli anticorpi penetrano nelle cellule tumorali, non solo si attaccano alla loro membrana, ma penetrano anche dentro e uniscono ad enzimi che decompongono la formaldeide, un pericoloso prodotto di scarto del corpo umano.

Ciò che è interessante, l'attività di queste proteine ​​è particolarmente elevata nelle cellule tumorali, cosa che ha spinto gli scienziati a pensare che questi cambiamenti hanno un ruolo fondamentale nella loro sopravvivenza all'interno del corpo.

"Abbiamo registrato la relazione tra la morte delle cellule tumorali e il livello di accumulo di formaldeide al loro interno; dopo abbiamo ipotizzato che sopprimendo l'attività dell'aldeide deidrogenasi, possiamo promuovere l'accumulo di questa sostanza ad un livello che è tossico per la cellula" continua lo scienziato.

Seguendo questa idea, i ricercatori hanno trattato le cellule tumorali con il dietilditiocarbammato e altre sostanze che bloccano questi enzimi. Questa tecnica ha abbassato drasticamente la loro resistenza alla chemioterapia o agli anticorpi, e ha ucciso una parte significativa delle cellule tumorali prima ancora che gli scienziati iniziassero ad aggiungere altri farmaci o una miscela nutritiva.

Di conseguenza, l'uso di tali farmaci in futuro aiuterà i medici a migliorare il trattamento del cancro e ridurre le dosi di farmaci anti-cancro più pericolose, conclude l'articolo.