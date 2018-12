Biologi filmano per la prima volta come le lucertole respirano sott'acqua

Durante le riprese di un documentario in Costa Rica, è stato possibile immortalare immagini inusuali: si può vedere come la lucertola della specie anolis respirano sott'acqua.

LiveScience segnala che si tratta delle prime immagini in assoluto. Queste lucertole sono famose per resistere 15 minuti sott'acqua, ma in precedenza si pensava che trattenevano semplicemente il respiro. In effetti, si è scoperto che possono immagazzinare aria come i sommozzatori ed usarlo all'occorrenza.