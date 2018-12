RT pubblica video “sull'ingerenza di Capodanno” nella Casa Bianca

Alla vigilia di Natale e in occasione del nuovo anno il canale Russia Today ha pubblicato su YouTube il video “sull'ingerenza di Capodanno” nella Casa Bianca.

"Anche i presidenti ricevono i regali. RT ha deciso di fantasticare su cosa potrebbe accadere la mattina del 25 dicembre, quando nello studio ovale il presidente americano Donald Trump si sistema vicino l'albero di Natale per aprire i regali", si afferma nella presentazione del video.

Tra i regali Trump ha ricevuto due busti dorati dal leader della Corea del Nord Kim Jong-un (uno raffigurante Trump, l'altro il dittatore nordcoreano), un berretto con la scritta "Make America great again" con l'etichetta "Made in China", un cioccolatino personalizzato dal presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko; tutto questo finisce nel cestino. Dopo Trump scarta una corona dell'Arabia Saudita.

Il presidente americano non apre il pacchetto di RT presso l'albero di Natale, come tutti gli altri regali, ma si siede sulla sedia della sua scrivania. Dentro c'era una maglietta con la scritta "Lavorate per il GRU?". Questa frase è diventata cult dopo l'intervista della direttrice di RT e Rossiya Segodnya con Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, che Londra considera coinvolti nell'avvelenamento degli Skripal. Una t-shirt con questa iscrizione è disponibile nel negozio online di RT.

"Sì, non siamo un regalo", recita la didascalia che appare sullo schermo. Nella versione inglese del video la didascalia è "Gift Happens".

Il video russo termina con la scena in cui il presidente americano, vestito con la maglietta regalata, celebra il nuovo anno con una caraffa di vodka, cetrioli sottaceto, patate bollite e insalata russa con un bengala mentre guarda il discorso di Capodanno del presidente russo Vladimir Putin. Cerca di canticchiare l'inno russo, tentenna, si schiarisce la voce e ricomincia. Una scena del genere c'era nel film sovietico "Diciassette momenti di primavera" (Seventeen Moments of Spring).

La versione inglese termina con una scena in camera da letto: "Trump" è sdraiato sul divano mentre guarda l'iPad, mentre Melania è in piedi di fronte a uno specchio con una T-shirt di RT. "Melania,.. Cosa c'è scritto sulla maglietta?" — si chiede il presidente. "Sì, Donald, c'è scritto "Rendi l'America grande di nuovo, che altro?". "Sì, certo, lo pensavo," concorda Trump.