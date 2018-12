Il corpo della nona vittima trovato nella miniera a Solikamsk

In precedenza è stato segnalato il rilevamento di corpi di otto persone. Il 22 dicembre sul tronco in costruzione della miniera si è verificata la fuoriuscita di fumi. In quel momento sotto terra c'erano 17 persone, di cui otto hanno raggiunto la superficie, altre nove persone sono state bloccate.

Un procedimento disciplinare in relazione allo stato di emergenza nella miniera è aperto nella regione di Perm. Secondo alcuni dati, una delle cause di incendio nella miniera di Solikamsk potrebbe essere la realizzazione degli oggetti in costruzione.