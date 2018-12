Premier di Grecia e Bulgaria esortano l'UE a pressare la politica sui migranti

La Romania nel gennaio 2019 per la prima volta diventerà paese presidente dell''UE, sostituendo l'Austria. Sabato nella capitale serba hanno ospitato una riunione quadripartita: c'erano i primi ministri della Romania, della Grecia, della Bulgaria e della Serbia. La crisi migratoria è diventata uno dei temi più importanti della conversazione.

"Abbiamo parlato del sistema di asilo nell'Unione Europea. Purtroppo, la presidenza austriaca dell'UE non ha fatto un passo avanti nella questione. Durante la presidenza rumena si aprirà la strada per la soluzione di questo problema, perché non possiamo più collidere con i principi, come il principio di solidarietà, in quanto siamo primo paese che accoglie le persone, e che assume su di sé tutto l'ulteriore carico di lavoro" ha detto il premier greco Alexis Tsipras in una conferenza stampa alla fine dell'incontro.

"Dobbiamo rispettare il principio di solidarietà, ma anche dividerci tra noi chi richiede asilo" ha sottolineato il capo del governo greco.