Senza mani! In Polonia introducono spermogramma “cattolico”

Gli uomini, a causa di motivi religiosi per evitare il metodo tradizionale, possono usare uno speciale contraccettivo, un preservativo perforato, che non offende i loro sentimenti religiosi, ma allo stesso tempo permette di analizzare il seme raccolto durante il rapporto sessuale degli sposi. Il costo di questa analisi è di circa 14 euro, e il costo del preservativo perforato è di 20 zł (circa 4,65 euro).

La direttrice della clinica CMS Code che offre tale servizio, Monika Markut, in un'intervista con Sputnik ha sottolineato che questo metodo è raccomandato dall'OMS:

"Lo sperma può anche essere ottenuto fuori dal laboratorio durante il rapporto sessuale in un preservativo speciale che non abbia effetti negativi sugli spermatozoi".

Allo stesso tempo, la signora Markut ha notato che lo sperma dovrebbe essere consegnato al laboratorio entro un'ora dall'eiaculazione. Inoltre, durante il trasporto al laboratorio, lo sperma non deve essere soggetto a fluttuazioni di temperatura: la temperatura ottimale è tra i 20-37 ° C.

Lo sperma si raccoglie usando un preservativo speciale, alcune testate hanno già definito tale metodo l'analisi "cattolica".

Tuttavia, il co-fondatore di CMS CODE, Professor Tadeusz Pietrucha, è contrario a questo cliché:

"Crediamo che questo metodo di analisi sia confortevole non solo per i cattolici, ma anche per le persone di una religione diversa. Non esiste una ricerca morale "cattolica" e "immorale". Ci sono solo 2 criteri per lo studio: professionale e non professionale. La professionalità è importante per noi: ad esempio fornire condizioni decenti e private per condurre questo studio.

Inoltre, poiché l'idea di un atto sessuale che esclude la possibilità di concepire è inaccettabile per le persone profondamente religiose. Un'opzione alternativa è stata offerta sul portale cattolico Adonai. "Puoi perforare il preservativo, assicurando così il processo di fertilizzazione e inviando quello che avanza allo studio".

Padre Cyril della cattedrale cattolica dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Mosca in un commento per Sputnik ha ricordato che il mondo ha usato a lungo la tecnologia del preservativo perforata.

"Questo è chiamato un preservativo perforato quando allo stesso tempo è sufficiente raccogliere una certa quantità di seme necessario per la ricerca, ma d'altra parte, non impedisce la stessa possibilità di concepimento, non impedisce l'apertura di questo atto d'amore per la continuazione della vita, che è vista della condizione della Chiesa cattolica come atto di vicinanza tra un uomo e una donna. Mi sembra che questa disputa non sia sorta casualmente, ma perché la gente capisce che c'è un problema morale qui, ma che il problema è già stato risolto dagli esperti da molto tempo.