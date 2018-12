Malato terminale britannico vende i biglietti per il suo funerale

Un pensionato gallese, malato di cancro in fase terminale, ha iniziato a vendere i biglietti per il suo funerale.

Secondo Metro, il 72enne Keith Cass è impegnato nella sua fondazione di beneficenza che aiuta i malati di cancro alla prostata. Una volta appreso che presto passerà a miglior vita, l'uomo ha deciso di fare un regalo alla sua organizzazione mettendo in vendita 500 biglietti per i suoi funerali, i cui proventi finiranno sul conto corrente della fondazione.

I biglietti funebri in oro, argento e bronzo possono essere acquistati rispettivamente per 100, 50 e 25 sterline. Il pensionato ha promesso che gli acquirenti dei biglietti più costosi riceveranno una cena a base di aragosta e champagne, i titolari di biglietti da 50 sterline riceveranno vino e tramezzini con gamberi e chi acquisterà il biglietto di bronzo alla cerimonia funebre riceverà birra e patatine.

Secondo Cass, gli ospiti del suo funerale saranno collocati in stanze diverse e per ogni gruppo registrerà un videomessaggio. Il pensionato vuole anche invitare un comico e un gruppo musicale per i suoi funerali.