Mosca preoccupata da "imprevedibilità" politica estera Washington

"Stabilità e prevedibilità è ciò che la Russia sta cercando in tutte le direzioni della sua politica estera. Stabilità e prevedibilità sono ciò che tutti i paesi accolgono con favore. E quando la stabilità lascia il posto all'imprevedibilità, alla sorpresa e, direi, al caos in certe decisioni, provoca sia disagio che preoccupazione negli affari internazionali. Questo vale non solo per la Russia, ma anche per tutti i paesi", ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo alla domanda su come il Cremlino valuta l'imprevedibilità degli Stati Uniti.