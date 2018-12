Dipendenza da social network è simile all’alcolismo

Dei ricercatori dell’Australia hanno scoperto che le persone incapaci di stare lontani dai socila network nemmeno per pochi secondi, soffrono dello stesso tipo di dipendenza che si riscontra negli alcolisti incalliti. Lo hanno riportato in una ricerca pubblciata su AJP.

"Abbiamo riscontrato non solo somiglianze, ma anche differenze tra gli amanti dei social network e dell'alcol, che devono essere prese in considerazione quando si tratta di questi fenomeni. Ad esempio, ridurre l'impulsività delle azioni aiuterà tutti i tipi di dipendenti, mentre ridurre il narcisismo aiuterà maggiormente le persone che non possono separarsi dal telefono ", spiega Michael Lyvers della Bond University (Australia).

© AP Photo / dapd, Joerg Koch Facebook mostrerà quanto tempo trascorrete sul social network

Negli ultimi anni, gli scienziati si sono interessati seriamente a due nuove forme di dipendenza, che sono sempre più spesso accomunate dalle persone comuni alle droghe: il "telefono" e "internet". Il loro studio mostra che in questo caso le persone comuni hanno spesso ragione. Alcune di queste persone hanno specifici cambiamenti comportamentali caratteristici dei veri tossicodipendenti e vivono gli stessi fattori di rischio.

Ad esempio, l'anno scorso, gli scienziati hanno scoperto che le loro vittime sono spesso persone impulsive che hanno scarso controllo sui loro desideri. Tali caratteristiche, come mostrano le osservazioni degli scienziati, sono una caratteristica distintiva degli alcolizzati e dei veri tossicodipendenti che non sono in grado di liberarsi della propria dipendenza da soli.

Tali scoperte hanno costretto Lyvers e il suo team a condurre un piccolo esperimento in cui hanno confrontato come lo sviluppo dell'alcolismo e della dipendenza dai social network cambia la psiche e il modo di operare del cervello umano.

Per fare questo, hanno riunito un gruppo di 150 volontari che vivono in Australia e hanno accettato di essere sottoposti a diversi sondaggi esaustivi sul ruolo che i social network svolgono nelle loro vite. In parallelo, gli scienziati hanno studiato i risultati di sondaggi simili tra gli alcolizzati che avevano condotto una riabilitazione in vari ospedali del paese.

Questi sondaggi hanno mostrato che l'alcolismo e la dipendenza dai social network in generale erano molto simili tra loro. Come si è scoperto, sia gli alcolisti che i dipendenti dai social erano caratterizzati da alti livelli di narcisismo, impulsività e alessitimia (mancanza di riflessione ed emozione).

Ci sono comunque delle piccole differenze nella gravità di questi problemi, ma in generale, secondo gli scienziati, hanno lo stesso effetto sia sul comportamento degli alcolizzati che sui malati di social network.

Ciò che è interessante, in contrasto con l'alcolismo, che ha un pronunciato carattere "maschile", la dipendenza dai social network è caratteristica dei rappresentanti di entrambi i sessi. Gli scienziati sperano che ulteriori osservazioni li aiuteranno a capire perché.