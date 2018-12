Usa, Trump: il muro con il Messico sarà sia bello che sicuro

© AP Photo / Christian Torres Trump: muro al confine col Messico verrà ultimato dall'esercito

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il muro al confine con il Messico sarà "bello" e costruito con "lamelle d'acciaio dal design artistico".

"I Democratici dicono che non vogliono costruire un muro di cemento, ma noi non stiamo costruendo un muro di cemento, stiamo costruendo lamelle d'acciaio progettate artisticamente, in modo che possiate vedere facilmente attraverso di esse. Il muro sarà bello e, allo stesso tempo, darà al nostro Paese la sicurezza che i nostri cittadini meritano. Sarà costruito velocemente e ci farà risparmiare milioni di dollari al mese una volta completato!", ha twittato Trump.

La costruzione di un muro al confine Usa-Messico è stata una delle principali promesse di Trump durante tutta la sua campagna presidenziale. Il presidente ritiene che il muro fermerà l'immigrazione illegale, così come il traffico di esseri umani e di droga.