Gli asteroidi salveranno la terra dal disastro ambientale

Uno degli obiettivi di tali spedizioni è l'esplorazione mineraria, perché senza risorse spaziali, l'umanità non sarà in grado di padroneggiare il sistema solare.

Miniere lunari

La Cina invia con successo verso la luna già la quarta apparecchiatura. Ora è l'unico paese al mondo che implementa il programma lunare. Il risultato dovrebbe essere una base automatica o abitabile sulla superficie del satellite. La distribuzione costante del modulo lunale è impossibile senza l'uso di risorse locali, necessarie per i sistemi di supporto vitali, la protezione dell'equipaggio dalla radiazione, l'energia, la produzione di combustibile per razzi, materiali di consumo per stampanti 3D, in cui verranno stampati gli attrezzi per le macchine e degli edifici.

Secondo le stime dell'Istituto di geochimica e chimica analitica Vernadsky Ran, solo nella fase iniziale di esplorazione lunare, per garantire il flusso di merci, saranno necessario duecento tonnellate di ossigeno e cinquanta tonnellate di idrogeno. Consegnare tutto dalla Terra è troppo costoso

I composti volatili sono risorse particolarmente preziose. In uno stato congelato, sono sui poli della Luna: ghiaccio d'acqua, ammoniaca, monossido di carbonio, idrocarburi leggeri. Il terreno lunare contiene ossigeno, metalli, silice. È fondamentale ricavarli sul posto. Le tecnologie per lo sviluppo e la conservazione dei minerali dalla regolite sono attivamente sviluppati. Ma prima hanno bisogno di ottenere campioni provenienti da diversi luoghi della Luna. All'istituto per questo scopo creano un robot geologo, che sarà coinvolto in una delle spedizioni.

Acqua e nichel degli asteroidi

Due anni fa, la NASA OSIRIS-REx ha analizzato il piccolo asteroide Bennu, di mezzo chilometro. La sonda ha raggiunto l'obiettivo il 3 dicembre e ha già eseguito le prime osservazioni. Sulla superficie dell'asteroide sono stati identificati gruppi ossidrilici, come l'acqua, ma racchiusa in una struttura cristallina dei minerali argillosi. In seguito OSIRIS-REx potrà volare davanti all'asteroide, esplorare a distanza, e quindi avvicinarsi alla superficie di azoto e recuperarne la polvere, un prezioso bottino che porterà sulla terra nel 2023.

Poi la NASA lancerà un'altra missione di ricerca per l'asteroide Psiche, un grande corpo celeste con un diametro di oltre duecento chilometri. Lo spettrometro del telescopio "Spitzer" ha trovato silicati sulla sua superficie, gruppi idrossilici e anche una sostanza molto densa che gli scienziati ritengono siano particelle di metallo. A quanto pare, il satellite è il nucleo di un proto-pianeta, che è in seguito crollato. Gli scienziati suggeriscono che questo asteroide è interamente costituito da ferro e nichel, solo sulla superficie è presente un sottile strato di regolite, in realtà però è sabbia.

Economia extraterrestre

I ricercatori ritengono che molto presto l'umanità dovrà cercare fonti extraterrestri minerali, che contengono rari elementi che vanno esaurendosi: oro, cobalto, ferro, rutenio, renio, bismuto, osmio, rodio, molibdeno, manganese, nichel, palladio, platino. Le moderne tecnologie consentono di lavorare in miniere sulla Luna e sugli asteroidi già a metà del XXI secolo. Ci saranno robot-cercatori, dispositivi che pesano circa duecento chilogrammi. Sviluppare i giacimenti degli asteroidi è economicamente vantaggioso, al loro ritorno avranno un carico di minerale di ferro, la logistica deve essere a buon mercato. Dal punto di vista economico si discute dell'elio che si accumula nella regolite lunare sotto l'azione del vento solare. Giacimenti di questa sostanza sulla Terra non esistono, se non nel settore nucleare cioè, esclusivamente a fini di ricerca per diverse decine di chilogrammi all'anno.

L'interesse per l'elio-3 è nato alla fine degli anni '80 a causa del successo dell'energia termonucleare.

Gli scienziati hanno affermato che questa sostanza può servire come combustibile e, se necessario, risolve i problemi energetici della Terra. Un altro argomento per l'industria mineraria extraterrestre è ambientale. Alcuni elementi rari, in particolare un sottogruppo di platino, sono coinvolti nelle tecnologie verdi: energia solare e catalizzatori. Giacimenti di questi minerali sono minimi e il loro esaurimento richiederebbe uno scavo ulteriore delle miniere, che lascerebbe una forte impronta di carbonio. Ma il trasferimento dei minerali ad altri corpi spaziali ridurrebbe in modo significativo l'impatto ambientale sul nostro pianeta.