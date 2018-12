Cosa succederebbe se tutto il ghiaccio sulla Terra si sciogliesse?

La NASA ha richiamato l'attenzione sul fatti che in Antartide hanno cominciato a sciogliersi rapidamente i ghiacciai, che in precedenza erano considerati stabili e non permettevano il cambiamento climatico globale. In particolare, il ghiacciaio Totten ha cominciato a rimpicciolire.

Secondo i calcoli degli scienziati, se si scioglie completamente, il livello dell'Oceano mondiale salirà di oltre tre metri.L'altezza dei ghiacciai che si trovano nell'Antartide orientale, ovvero Underwood, Bond, Adams e Vanderford, diminuirà. Secondo quanto riferito, perdono 25 cm all'anno.

E se tutto il ghiaccio si scioglieranno sulla Terra?

Presso l'Istituto di geografia Ran nel 1997 è stato pubblicato l'atlante delle risorse di neve e ghiaccio nel mondo, viene considerata un'ipotetico opzione: come sarà il mondo se sul pianeta scioglierà tutto il ghiaccio?

"Il volume totale di ghiaccio sulla Terra è di 26 milioni di metri cubi. Si tratta di circa il 2% dell'acqua terrestre", dice il vice direttore dell'Istituto di geografia, glaciologo Nikolai Osokin. "Le principali masse di ghiaccio si concentrano in Antartide e Groenlandia. Supponendo che tutto il ghiaccio si scioglierà (diciamo che lo scenario di una catastrofe del genere la scienza ancora non lo ha preso nemmeno in considerazione), il livello del mare salirà a 64 metri".

Molte zone costiere saranno inondate, come la costa orientale degli Stati Uniti e gran parte della California, Paesi Bassi, parte della Danimarca. Sotto l'acqua ci sarà New York, New Orleans, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Cairo, Buenos Aires, San Pietroburgo.

Oltre alla capitale settentrionale, in Russia sott'acqua finirà parte della penisola di Kola e un territorio piuttosto grande nella Siberia occidentale, la penisola di Yamal e le terre che si trovano a sud.