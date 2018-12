In Marocco alpinisti di Norvegia e Danimarca uccisi

È stato riferito che i corpi degli stranieri, un cittadino norvegese e uno danese, accoltellati, sono stati scoperti lunedì mattina da turisti francesi che hanno riferito dell'incidente della polizia.

Un'indagine per omicidio è in corso, sotto la supervisione del Procuratore generale del paese. La vetta del Toubkal delle montagne dell'Atlante è alta più di 4,1mila metri ed è il punto più alto del Marocco. La montagna, situata a sud della città di Marrakech nell'omonimo parco nazionale, è popolare tra i turisti stranieri sia in estate che in inverno.