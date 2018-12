Media: arresto di tre persone in relazione al deragliamento dei treni ad Ankara

Si dice che sono stati arrestati il gestore e il controllore. In precedenza hanno dato testimonianza all'Ufficio del procuratore che ha chiesto il loro arresto.

Giovedì scorso, in Turchia si è verificato il deragliamento di un treno ad alta velocità proveniente da Ankara verso Konya. A causa di una collisione con una locomotiva a vapore sono stati colpiti tre vagoni del treno, uno è crollato su un passaggio pedonale.

Nove persone sono morte e 84 sono rimasti feriti, 34 dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Come ha riferito l'Ambasciata della Federazione russa ad Ankara, non ci sono vittime russe nel disastro.