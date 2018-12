In Spagna fermato gruppo che faceva entrare migranti illegalmente

Dall'inizio dell'anno, i membri del gruppo hanno trasferito in Spagna circa seicento persone, ha detto il dipartimento. Ogni migrante doveva pagare 2500 euro, in questo modo, il reddito delle attività illecite è stato pari a 1,5 milioni di euro.

Il raggruppamento ha agito allo stesso modo "di un'agenzia di viaggio", i migranti erano trasportati in barca attraverso il Mediterraneo verso l'altra riva, in Andalusia, veniva fornito alloggio e poi venivano mandati in regioni spagnole a loro scelta: di solito, in Catalogna e paesi baschi. Sono state arrestate sette persone, l'operazione è stata effettuata a Cadice, Malaga, Murcia e a Palma di Maiorca (Isole Baleari). Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati 60 migranti, tra cui donne e bambini.

Nell'anno 2018, la Guardia Civil ha arrestato 136 persone associate a reati simili.

Quest'anno, il flusso migratorio in Spagna è aumentato drammaticamente. Nel 2018 la Spagna ha accolto la metà dei migranti che arriva dall'Africa attraverso il Mediterraneo verso l'Europa: più 55,2mila persone delle 111,2mila, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni. Ci sono stati 743 morti che tentavano di arrivare in Spagna, il numero totale di vittime e dispersi ammonta a 2.216 persone. L'anno scorso, la Spagna nello stesso periodo (da gennaio a metà dicembre) è stata raggiunta da 20 mila migranti.