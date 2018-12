Investimenti italiani in Russia: 4,3 miliardi e continuano a crescere

Gli investimenti italiani nell'economia russa hanno raggiunto i 4,3 miliardi di dollari e continuano a crescere, ha detto alla riunione del Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e monetario-finanziaria, il capo dell'Industria e del Commercio russo Denis Manturov.

"Siamo soddisfatti della continua crescita accumulata da diretti investimenti dell'Italia nel nostro paese, hanno raggiunto i 4,3 miliardi di dollari. Di conseguenza, gli investimenti russi nell'economia italiana sono di 2,8 miliardi di dollari. Penso che entrambi questi numeri siano ancora lontani dai valori potenziali. Noi, da parte nostra, continuiamo a lavorare per migliorare il clima degli investimenti e dei meccanismi per fornire un trattamento preferenziale ai partner stranieri, che sono pronti a venire in Russia "a lungo termine". I risultati di questo lavoro li vedono sia gli investitori stranieri, sia gli esperti internazionali indipendenti" ha detto il ministro russo.

"Ci aspettiamo che per l'anno in corso il tasso di crescita del Pil sarà dell'1,7% e che la produzione industriale raggiungerà il livello del 3%, si avrà la tendenza ad un ulteriore miglioramento. Di conseguenza, aumenterà l'interesse per lo sviluppo congiunto del business con i partner stranieri, tra cui ci sono le aziende italiane che hanno un posto speciale, data la nostra lunga e fruttuosa comunicazione", ha continuato.

Mosca ha anche richiamato l'attenzione dei colleghi italiani sul fatto che ora il governo russo si prepara a lanciare 12 tra i più grandi progetti nazionali, che riguarderanno quasi tutte le sfere della vita e per i prossimi sei anni saranno i principali motori della crescita socio-economica e industriale del potenziale del paese.