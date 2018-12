La Francia continua ad aumentare gli investimenti in Russia

"Continuiamo ad aumentare gli investimenti in Russia. Nel 2017 la Francia è stata il terzo più grande investitore straniero… Ciò dimostra l'efficacia della nostra cooperazione", ha detto il ministro in una sessione del Consiglio russo — francese per le questioni economiche, finanziarie, industriali e commerciali."Spero che il consiglio ci consentirà di andare avanti, di ottenere risultati concreti per rafforzare le relazioni economiche tra Francia e Russia, da rafforzare a tutti i livelli: i livelli più grandi e multinazionali, per progetti simbolici, come ad esempio per il giacimento Yamal, progetto di punta, che ha avuto molto successo, ha superato tutte le aspettative", ha detto il ministro.

Ha anche parlato del rafforzamento dell'interazione tra le piccole e medie imprese.

"Vorrei anche, per la nostra collaborazione, coinvolga europei e partner internazionali nell'ambito della riforma dell'OMC, una riforma, che la Francia apprezza e che è uno dei più importanti progetti internazionali" ha sottolineato.