Shoigu incontra a Mosca il capo del Dipartimento della protezione civile Borelli

L'incontro dei capi dei due dipartimenti si è svolto su iniziativa della parte italiana.

"Mi hanno detto dell'incontro, ho accettato con entusiasmo, per la nostra storia comune. Molte cose in comune sono state fatte in questo tempo. In molti casi abbiamo reagito insieme, eliminato le conseguenze delle emergenze insieme, ci sono persone salvate insieme.

Quindi c'è qualcosa da ricordare e c'è qualcosa di cui discutere", ha detto Shoigu.

A sua volta il capo del dipartimento della protezione civile ha sottolineato che la fondazione per la cooperazione dei dipartimenti di emergenza è stata fondata molti anni fa, quando Shoigu ne era a capo. "Abbiamo continuato questo lavoro, abbiamo continuato a sviluppare il nostro rapporto… voglio sottolineare che siamo felici di essere qui, e vorrei assicurare la nostra amicizia, apertura e la volontà di continuare la cooperazione con la Russia" ha detto Borrelli.