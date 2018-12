Turchia svela i tentativi di sabotaggio USA in Siria

Il ministro degli Esteri della Turchia Süleyman Soylu ha comunicato che gli Stati Uniti vorrebbero impedire l'operazione militare turca in Siria, ma che la Turchia non lo permetterà. Le sue parole sono state pubblicate da Anadolu.

Soylu ha sottolineato che gli Stati Uniti nel 2017 non hanno supportato l'operazione Scudo dell'Eufrate, e che durante l'operazione Ramo d'Ulivo nel 2018 hanno minacciato Ankara. "Ora Washington sta cercando di fare azioni simili a est del fiume Eufrate. La Turchia non ha permesso loro di farlo prima, e non lo permetterà ora ", ha detto il capo del Ministero degli affari interni della Turchia.

"Washington credeva che sarebbero stati in grado di colpire la Turchia usando i militanti che gli americani stavano addestrando. Gli Stati Uniti hanno cercato di organizzare pressioni internazionali sulla Turchia, ma Ankara è stata in grado di superare tutti gli ostacoli", ha aggiunto.

Ankara ha ripetutamente accusato gli USA di finanziare le forze militari curde. Secondo i rappresentanti delle autorità turche, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2017 aveva promesso di interrompere la fornitura di aiuti ai curdi, ma che non ha mantenuto la promessa.

Il 12 dicembre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia inizierà presto nuove operazioni militari contro i terroristi in Siria.

Il 20 gennaio, la Turchia ha annunciato l'avvio dell'operazione Ramo d'Ulivo contro le formazioni curde di Afrin. Ankara annovera tra i rappresentanti dei terroristi il ​​Partito dei democratici curdi (PYD) e la sua parte armata,l'YPG.