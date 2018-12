Lavrov parla della sua immagine in Occidente

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che in Occidente possono chiamarlo come preferiscono, ma che non lo ritengano un "Mr. ai suoi ordini"

I commentatori di radio Komsomolskaya Pravda hanno fatto varie domande a Lavrov, in particolare gli hanno chiesto come definirebbe la sua immagine tenendo conto del fatto che l'ex ministro degli Esteri dell'URSS Andrey Gromyko veniva chiamato in Occidente "Mr. Nyet", mentre il ministro degli esteri russo Andrey Kosyrev probabilmente veniva chiamato "Mr. Da".

Così il conducente ha chiesto "chi è il ministro degli Esteri Sergey Lavrov?".

"Ma si posso essere chiunque, l'importante è che non sia "Mr. ai suoi ordini".