Spagnolo che ha sofferto di congelamento su autostrada russa vuole risarcimento

Il cittadino spagnolo José Andrés Abian Pahares, al quale gli si è quasi completamente congelata una mano durante un viaggio in bicicletta sull'autostrada Kolyma in Russia, si è rivolto a una compagnia di assicurazioni e si aspetta di ricevere un risarcimento per l'infortunio, ha detto lui stesso a Sputnik in un'intervista.

Lo spagnolo José Andres Abian Pajares ha viaggiato in bicicletta lungo l'autostrada Kolyma, passando la notte in tenda. Con una temparature di —50°C è stato letteralmente salvato dai residenti locali che lo hanno portato all'insediamento più vicino. Ora è a Magadan, sta cercando di cambiare i biglietti aerei e tornare in patria.

"Sono un viaggiatore esperto, sono stato in diversi paesi del mondo, in questo caso è stato solo un incidente, ero completamente pronto a tutto, ho vestiti adatti, una tenda, ma mi sono addormentato e mi si è sfilato il guanto e a —50°C ci si congela in cinque minuti ", ha detto José Andrés Abian Pahares.

Ha aggiunto che ora si trova al reparto di pronto soccorso locale, dove gli è stato diagnosticato un "congelamento delle dita".

"Mi sento bene ora, ma per ora sono costretto a rimanere sotto controllo medico, l'infortunio è piuttosto grave e non sono ancora sicuro di poter prendere un aereo nei prossimi giorni" ha detto.