USA rinunciano a esercitazioni nell’Artico per non chiedere aiuto alla Russia

La rompighiaccio USA Polar Star ha più di 40 anni, e "si aggrappa con tutte le forze alla vita", cosa che l'ex comandante della Guardia Costiera sa bene, l'ammiraglio Paul Zukunft. Quando il Consiglio di sicurezza nazionale gli ha chiesto d'inviare un rompighiaccio attraverso la rotta del Mare del Nord per esercitazioni sulla libertà di navigazione, si è opposto.

"Smontiamo le parti da una nave dello stesso tipo solo per far funzionare questo affare, e non posso garantirvi che non ci saranno gravi guasti tecnici durante le esercitazioni sulla libertà di navigazione, e dunque a quel punto dovrei rivolgermi alla Russia per farla rimorchiare in un posto sicuro, quindi ora non è il momento di farlo", ha dichiarato lo stesso Paul Zukunft.

Business Insider non specifica quando esattamente sono state pianificate le esercitazioni. L'ex comandante della Guardia costiera ha parlato di abbandonarle all'inizio di dicembre.

Come nota il giornale, Washington sta affrontando problemi nella lotta per l'Artico, principalmente a causa della mancanza di rompighiaccio, che è particolarmente evidente in confronto con la Russia. Mosca ha dozzine di rompighiaccio e gli Stati Uniti ne hanno solo due, e solo la Polar Star è di tipo pesante in grado di operare in questa regione, scrive il portale.

In precedenza, l'editorialista di The Hill, Raphael Bernal, ha espresso l'opinione che dopo la richiesta del presidente americano Donald Trump di stanziare cinque miliardi di dollari per costruire un muro al confine con il Messico, i piani per aumentare la presenza statunitense nell'Artico potranno essere dimenticati.